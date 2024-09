Simhastha Kumbh Mela: सिंहस्थ भांडवली कामासाठी बिनव्याजी कर्जाची ऑफर; महापालिकेकडून राज्य शासनाने मागितला स्वंयस्पष्टता अहवाल

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाकडून जवळपास १५ हजार कोटींचा निधी प्राप्त होईल, या आशेवर असलेल्या नाशिक महापालिकेला राज्य शासनाने ५० वर्षांसाठी भांडवली प्रकल्पांवर बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या संदर्भात स्वंयस्पष्टता अहवाल सादर करण्याच्या सूचना नगर विकास विभागाने दिल्याने शासनाकडून निधी मिळेल की नाही? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. (Self clarification report sought by state government from municipal corporation for Simhastha capital work )