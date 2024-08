Nashik News : संपामुळे सातशे टन कचरा पडून! खत प्रकल्प कर्मचारी संपावर तोडगा नाहीच

नाशिक/सिडको : वेतनवाढ व अन्य मागण्यासाठी खत प्रकल्पावरील ८० कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या दुसऱ्या दिवशी तोडगा न निघाल्याने प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे जवळपास ७०० टन कचरा खत प्रकल्पावर तसाच पडून आहे. ( no solution to strike of fertilizer project employees)