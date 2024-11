Sharad Pawar In Nashik : शरद पवारांच्या 12 ला जिल्ह्यात 4 प्रचारसभा; येवला, सिन्नर, दिंडोरी व कळवणमध्ये प्रचार

नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार मंगळवारी (ता. १२) नाशिक जिल्ह्यात एकाच दिवशी चार सभा घेणार आहेत. यात येवला, सिन्नर, दिंडोरी व कळवणमध्ये त्यांच्या सभा होणार असून, शहरात शेवटच्या टप्प्यात सभा होणार असल्याचे ‘राष्ट्रवादी’च्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा ज्वर आता वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शुक्रवारी (ता. ८) नाशिकमध्ये सभा होईल. (Sharad Pawar 12th district 4 campaign meetings were held in Sinnar Dindori and Kalwan)