Nashik Vidhan Sabha Election : पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया राबवा; शिवसेना पक्षाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी, 25 सूचनांचे निवेदन

Shiv Sena (Ubatha) District Chief Sudhakar Badgujar, Nilesh Salunkhe and other officials giving a statement to District Collector Jalaj Sharma regarding the election process. esakal

Copied नाशिक : विधानसभा निवडणूक निःपक्षपाती व पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे करण्यात आली. सोबत विविध महत्त्वाच्या सूचनाही करण्यात आल्या. जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी शर्मा यांना निवेदन दिले. नाना पाटील, नीलेश साळुंखे, मसूद जिलानी, राहुल पाटील, महानगरप्रमुख विलास शिंदे, डी. जी. सूर्यवंशी, सचिन राणे, देवा जाधव, समाधान देवरे, आनंद शिरसाठ, सचिन जाधव आदी उपस्थित होते. (Shiv Sena Party demand to District Collector statement of 25 suggestions )