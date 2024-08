On the occasion of the second Shravani Monday, devotees flock to take bath on Kushavarta. esakal

सकाळ वृत्तसेवा त्र्यंबकेश्‍वर : दुसऱ्या श्रावण सोमवारचा योग साधत भाविकांनी त्र्यंबकेश्‍वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासह ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेसाठी मोठी गर्दी केली होती. सायंकाळपर्यंत भाविकांच्या रांगा कायम होत्या. (Shravan Somvar 2024 Crowds for Trimbakeshwar Jyotirlinga Darshan)