Due to the devotees who came for Brahmagiri Pradakshina on the third Shravan Monday, the form of yatra has come here, and queues of devotees formed on Sunday for darshan before the round.

सकाळ वृत्तसेवा त्र्यंबकेश्‍वर : तिसऱ्या श्रावण शनिवारी आणि रविवारी सुटीचा मुहूर्त साधत भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. रविवारी (ता. १८) पहाटे चारला त्र्यंबकेश्‍वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी पूर्व दरवाजात अक्षरश: तिहेरी रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे देवस्थान ट्रस्टच्या कर्मचाऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली होती. (Devotees flock to Trimbakeshwar)