Simhastha Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी परसेवेतील अधिकारी नियुक्तीचा घाट; अधिक्षक व शहर अभियंतापदासाठी हालचाली

Simhastha Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जवळपास सात ते आठ हजार कोटी रुपये विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होणार आहे. हा निधी महापालिकेमार्फत खर्च न करता परसेवेतील अर्थात सरकारी यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली खर्च करण्यासाठी शहर अभियंता व अधिक्षक अभियंता या दोन पदांवर शासन सेवेतील अधिकारी नियुक्ती केल्या जाणार आहे. लवकरच आदेश काढले जाणार असल्याने महापालिकेच्या सेवेतील अधिकारी वर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (Simhastha Kumbh Mela Movement for post of Superintendent and City Engineer )