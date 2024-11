Nashik Crime : कारमधून अवैध विदेशी मद्याची तस्करी; पाथडी फाटा- वडनेर रोडवर राज्य उत्पादन शुल्कची कारवाई

नाशिक : पाथर्डी फाटा रोडकडून वडनेर गेटच्या दिशेने संशयित कारमधून अवैधरीत्या होणारी विदेशी मद्याची तस्करी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने रोखली आहे. या कारवाईत कारसह विदेशी मद्य असा आठ लाख ३३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने ही कारवाई केली. (Smuggling of illegal foreign liquor from cars State Excise action on Pathardi Phata Vadner Road )