Nashik Devendra Fadnavis : काही लोक मतांसाठी मिंधे झाले; उपमुख्यमंत्री फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा

Nashik Devendra Fadnavis : बदलापूरसारख्या संवेदनशील प्रकरणात एकजूट दाखविण्यापेक्षा विरोधक त्याचेही राजकारण करीत असल्याची खंत व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही लोक मतांसाठी मिंधे झाल्याचा टोला विरोधकांना लगावला. बांगलादेशासारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होईल, असे काही लोक बोलतात. पण, कुणाचा बाप आला तरी तशी परिस्थिती या देशात निर्माण होऊ शकत नाही. (Some people went mad for votes Deputy Chief Minister Fadnavis targeted opposition )