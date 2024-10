Nashik Food Adulteration Crime : ‘अन्न व औषध’चा भेसळखोरांवर बडगा; सणासुदीत विशेष मोहीम

सातपूर : सणासुदीचे दिवस असल्याने दूध व दुग्धजन्य पदार्थ तसेच इतर सर्वप्रकारच्या अन्नपदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीला आळा बसावा यासाठी, अन्न व औषध प्रशासनाकडून एक सप्टेंबरपासून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये अनियमितता व विना परवानगी आस्थापनांवर कारवाई करत आत्तापर्यंत साडेतेरा लाख रुपयांचा माल जप्त केल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त महेश चौधरी यांनी दिली. (special campaign against counterfeiters of Food and Medicine during festival )