Nashik Crime : बसस्थानकातील अट्टल चोरटा गजाआड; गर्दीत महिलांचे दागिने लंपास करण्यात हातखंडा

Suspect of stealing women's jewelery at bus stops in the city. Along with the team of Unit One of the City Crime Branch. esakal

Copied नाशिक : शहरातील बसस्थानकांवर बसमध्ये चढताना गर्दीमध्ये हातचलाखीने महिलांच्या गळ्यातील वा त्यांच्या पर्समधील दागिने चोरणाऱ्या अट्टल चोरट्याच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या. चोरट्याकडून साडेतीन लाखांची चोरीच्या सोन्याच्या दागिन्यांची लगड हस्तगत केली आहे. मूळ श्रीरामपूरचा (जि. अहिल्यानगर) असलेल्या या चोरट्यावर ३० गुन्हे दाखल आहेत.

साहिल निसार पठाण (२३, रा. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) असे अटक केलेल्या संशयित चोरट्याचे नाव आहे.