Nashik Crime : चोरीचे मोबाईल विक्रीसाठी आला अन्‌ सापळ्यात अडकला! आडगाव पोलिसांची कारवाई

नाशिक : गेल्या आठवड्यात आडगाव परिसरातील मोबाईल शॉपीतून मोबाईल चोरून नेणाऱ्या चोरट्याला आडगाव पोलिसांनी शिताफीने जेरबंद केले आहे. चोरीचे मोबाईल विक्रीसाठी आला असता पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली असून त्याच्याकडून चोरीचे ३० हजारांचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. करण उर्फ चिकल्या मुरलीधर बलसाने (१९, रा. वसंतदादा नगर, आडगाव शिवार) असे संशयिताचे नाव आहे. (stolen mobile phone came up for sale and was arrested)