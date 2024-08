Nashik Crime News : दारू, पैसे न दिल्याने वाईन शॉपवर दगडफेक; जेलरोड परिसरातील घटना

नाशिक : जेलरोड परिसरात असलेल्या वॉईन शॉप येथे आलेल्या संशयितास पैसे आणि दारुची बाटली न दिल्याच्या रागातून त्याने रस्त्यावरील दगड दुकानावर फेकून मारल्याने ५० ते ६० मद्याच्या बाटल्या फुटून नुकसान झाल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात संशयिताविरोधात प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राहुल चांदणे असे संशयिताचे नाव आहे. (Stone pelting at wine shop for non payment of liquor)