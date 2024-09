Nashik News : मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीतील नऊ उद्योगांचे उत्पादन तत्काळ थांबवा! MPCB चे आदेश

Regional Officer Limbaji Bhad and Sub Regional Officer Prashant Gaikwad etc. while meeting the protesting farmers at the hunger strike site. esakal

सातपूर : मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांनी योग्य ती काळजी न घेतल्याने शेतकऱ्यांवर पिण्याचे पाणी, प्रदूषण, शेती नापिकीचे संकट घोंघावत आहे. मुसळगाव येथील शेतकऱ्यांनी या प्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या नाशिक येथील कार्यालयासमोर मंगळवार (ता. ३)पासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान, आज प्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड व उपप्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांनी आदोलकांची भेट घेत सुमारे नऊ उद्योगांना उत्पादन तत्काळ थांबविण्याची कारवाई केल्याचे सांगितले. (Stop production of nine industries in Musalgaon Industrial Estate)