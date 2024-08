Ganeshotsav and Navratri : यंदाही मंडप धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी; विभागीय कार्यालयांमध्ये 30 ऑगस्टला मंडळांची बैठक

Ganeshotsav and Navratri : पुढील महिन्यात होणाऱ्या गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवासाठी महापालिकेकडून मंडप धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने मंडप, स्टेज किंवा कमान उभारणीस परवानगी संबंधित येणाऱ्या अडचणी व तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विभागनिहाय बैठक घेतली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवासाठी मंडप धोरण राबविण्याच्या सूचना राज्य शासनाला दिल्या आहेत. (Strict implementation of pavilion policy this year in ganesh festival and navratri )