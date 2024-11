Nashik Crime : बसस्थानकांवर चोरट्यांचा धुमाकूळ; प्रवाशांच्या ऐवजांवर डल्ला

नाशिक : दिवाळी सण आटोपल्याने आता शहरातील बसस्थानकांवर प्रवाशांची तोबा गर्दी होऊ लागली आहे. मात्र बसस्थानकांवर सक्रिय झालेल्या चोरट्यांची मात्र दिवाळीच सुरू झाली असून गर्दीचा फायदा घेत प्रवाशांचा सुमारे चार लाखांचे ऐवज चोरून नेला आहे. तर दुसरीकडे पोलिसांनी बसस्थानकांवर सुरू केलेली गस्त सपशेल फेल ठरल्याचे यातून समोर आले आहे. (Taking advantage of crowd passengers have stolen around four lakhs of compensation )