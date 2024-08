Nashik Accident News : गोंदे येथे भर रस्त्यात केमिकलने भरलेला टँकर पलटी; महामार्गावरिल वाहतुक खोळबंली

Work has started to remove the tanker loaded with chemicals. esakal

इगतपुरी शहर : नाशिक मुंबई महामार्गावर रेमंड कंपनीजवळ बुधवारी ( ता. २८ रोजी ) दुपारच्या सुमारास भर रस्त्यात केमीकलने भरलेला टँकर पलटी झाला. हा टँकर रस्त्यात आडवा झाल्याने नाशिक मुंबई महामार्गावरील वाहतूक अर्ध्या तासांपासून खोळंबली आहेत. (tanker full of chemicals overturned on road at Gonde igatpuri )