Nashik News : जिल्ह्यात 2,172 व्यक्ती ठरणार योजनादूत; दरमहा 10 हजार रुपये मानधन

Nashik News : विविध शासकीय योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी जिल्ह्यात दोन हजार १७२ व्यक्तींची सहा महिन्यांसाठी योजनादूत म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांना महिन्याला दहा हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शुक्रवार (ता. १३)पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाच्या माहिती जनसंपर्क व महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. (There will be 2172 people in district as planner with salary of Rs 10000 per month )