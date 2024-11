Nashik Crime : बसस्थानकांवर चोरट्यांचा धुमाकूळ; 3 घटनांमध्ये लाखाचा ऐवज केला लंपास

नाशिक : गेल्याच आठवड्यात बसस्थानक प्रवासी महिलांचे दागिने चोरणाऱ्या अट्टल चोरट्याला जेरबंद केल्यानंतरही ऐन दिवाळीत तिघींचे दागदागिने व रोकड चोरट्यांनी लंपास केली आहे. परगावी जाणाऱ्या महिलांना गर्दीत हेरून त्यांच्या पर्समधील दागिने लंपास करणाऱ्या टोळ्या बसस्थानकांमध्ये असून, तिघींचे सुमारे लाखाचा ऐवज लंपास केला आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा, भद्रकाली व नाशिक रोड पोलिसात गुन्हे दाखल आहेत. (Thieves raided bus stations in 3 cases bribes were exchanged for lakhs )