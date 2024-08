Ladki Bahin Yojana : साडेतेरा लाख ‘लाडक्या बहिणीं’चे अर्ज; सप्टेंबरमध्येही अर्ज स्वीकृती सुरू राहणार

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी शुक्रवार (ता. ३०)पर्यंत जिल्ह्यातील १३ लाख ४३ हजार महिलांचे अर्ज मिळाले आहेत. नाशिक व मालेगाव शहरातून तब्बल साडेपाच लाखांवर अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान, ३१ ऑगस्टनंतरही महिलांना अर्ज दाखल करता येतील. महिलांच्या खात्यावर दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये जमा झाले आहेत. त्यानंतर अर्जांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. (Thirteen lakh applications of beloved sisters Acceptance of applications will continue in September)