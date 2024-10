Nashik Heavy Rain Crop Damage: ओझरखेडच्या आवर्तनाने हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली; निफाड तालुक्यातील पिकांची नासाडी

पिंपळगाव बसवंत : चार दिवसांपूर्वी ढगफुटीसदृश्‍य पावसाने निफाड तालुक्यातील शिरवाडे वणी परिसरातील सहा गावांना झोडपले. ओल्या दृष्काळसदृश्‍य स्थितीने पिकांची नासाडी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रु आहेत. शेतातील पाणी अजून ओसरले नसताना ओझरखेड पाटबंधारे विभागाने कालव्याचे आवर्तन सोडल्याने पिकांसाठी दृष्काळात तेरावा महिना ठरत आहे. द्राक्ष, सोयाबीन, मका, टोमॅटो पिकांच्या सुमारे ४०० हेक्टर क्षेत्र कालव्याच्या पाण्यात गेले आहे. (Thousands of hectares of agriculture under water due to flooding of Ozarkhed )