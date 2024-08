Nashik News : यंदा गणेशोत्सवात शाडू मातीचा पुनर्वापर; मागील वर्षाच्या उपक्रमातून साडेतीन टन माती संकलित

Nashik News : गेल्यावर्षी शाडू माती रक्षक उपक्रमात अनेक नामवंत शैक्षणिक संस्था, निसर्गायन, ग्रंथ तुमच्या दारी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी गणेशोत्सवात शहरातून साडेतीन टन शाडूमाती संकलित करण्यात आली. त्यामुळे यंदाच्या अनंत चतुर्दशीला शहरात हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. शाडू माती मर्यादित संसाधन असल्याने त्याचे उत्खनन न करता पुनर्वापर करूयात.. ही संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून उपक्रम राबविण्यात येत आहे. (Three tons of soil collected of Shadu soil recycling in Ganesh Utsav )