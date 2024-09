Nashik Accident : नवीन कसारा घाटात बर्निंग ट्रकचा थरार; 2 कारला धडक दिल्यानंतर लागली आग

A truck caught fire in Navin Ghat. In the second photo, a car hit by a car. esakal

Nashik Accident : नाशिक मुंबई महामार्गावरील नवीन कसारा घाटात सोमवारी ( ता. ९) सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास कोंबड खत घेऊन जाणाऱ्या १४ टायर ट्रकने दोन कारला जोरदार धडक दिली. मात्र धडक दिल्यानंतर या ट्रकने अचानक पेट घेतला. अपघातात कारमधील एक जण जखमी झाला तर ट्रक चालकाने प्रसंगावधान राखत चालत्या ट्रकमधून उडी मारल्याने तो थोडक्यात बचावला. (thrill of burning truck in New Kasara Ghat due to 2 car )