PM Modi In Nashik : तपोवनात कडेकोट बंदोबस्त; पंतप्रधान मोदींच्या सभेसाठी शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

PM Modi to attend public meetings in Nashik today : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठीची जाहीर सभा शुक्रवारी (ता. ८) होत आहे.

Deputy Commissioner of Police Monika Raut giving instructions to the police officers at the meeting place of Prime Minister Narendra Modi. esakal