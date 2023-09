Nashik News : माळेगाव सिन्नर येथील शासकीय औद्योगिक वसाहतीमध्ये येणाऱ्या असंख्य महिला कर्मचारी व इतर कामगार वर्गाच्या सुरक्षित प्रवासासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने नाशिक ते माळेगाव एमआयडीसी या मार्गावर विशेष बस फेऱ्या मंजूर केल्या आहेत.

निमा या उद्योजकांच्या संस्थेने यासंदर्भात परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांची भेट घेऊन नाशिक, नाशिक रोड, शिंदे, पळसे या परिसरातून येणाऱ्या कामगारांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून दिली. (Nashik to Malegaon Industrial Estate bus service will start Women workers will get safe travel facilities Pursuing Nima nashik)

माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतून दैनंदिन सुमारे 5 हजर महिला व पुरुष कर्मचारी सिन्नर ते नाशिक या मार्गावर प्रवास करत असतात. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सिन्नर-नाशिक मार्गावरुन थेट जात असल्यामुळे माळेगाव फाटा, जिंदाल फाटा या ठिकाणी उतरून कामगारांना आपल्या कंपन्यापर्यंत पायी ये जा करावी लागते.

सिन्नर आगार वगळता इतर कोणत्याही आगाराची बस प्रवाशांना वरील थांब्यांवर सोडत नसल्यामुळे बहुतेक सर्वच कर्मचारी खाजगी प्रवासी वाहतूक साधनांचा आधार घेतात.

मात्र अशा प्रकारे प्रवास करणे असुरक्षित असल्यामुळे निमा या उद्योजकांच्या संस्थेमार्फत औद्योगिक वसाहतीत शेवटच्या कंपनीपर्यंत कामगारांसाठी थेट बस सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

निमाचे उपाध्यक्ष आशिष नहार, पायाभूत उपसमितीचे चेअरमन सुधीर बडगुजर, सिन्नर विकास उपसमितीचे चेअरमन किरण वाजे, मिलिंद इंगळे, अरुण खालकर, अनिल सरवार, किरण जैन, किशोर इंगळे, संजय पवार, विजय गोड़गे, किरण लोने यांच्या शिष्टमंडळाने नाशिक येथे राज्य परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक श्री. सिया यांची भेट घेऊन औद्योगिक वसाहतीतील विशेषतः महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी बस फेरीची गरज पटवून दिली.

या बैठकीत नाशिक ते औद्योगिक वसाहत दरम्यान प्रवास करणाऱ्या महिला व पुरुष कामगारांची माहिती कामाच्या शिफ्ट नुसार संकलित करावी. त्यांनतर शिफ्ट सुरू होण्याच्या वेळा विचारात घेऊन नाशिक येथून बस फेऱ्या सुरू करण्यास श्री. सिया यांनी संमती दिली.

"निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बस फेरी सुरू होण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला. माळेगाव वसाहतीत बहुसंख्य महिला कर्मचारी खाजगी वाहनांद्वारे रोजगारासाठी प्रवास करतात . हा प्रवास करताना त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. वसाहतीत येणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवास सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने एसटी बस सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. औद्योगिक वसाहतीतील सर्वच कारखान्यांना त्यांच्याकडील शिफ्ट निहाय कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास सांगितले आहे. नाशिक ते सिन्नर मार्गावरील नियमित येजा करणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या ड्युटीच्या वेळेत ये जा करण्यासाठी बस सेवा महत्त्वाची ठरेल."

_ आशिष नहार ( उपाध्यक्ष, निमा)