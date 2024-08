Medical Course Admission : पदवी स्‍तरावरील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्‍या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. नीट परीक्षा दिलेल्‍या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणीसाठी वाढीव मुदत दिलेली होती. त्‍यानुसार शनिवार (ता. २४) पर्यंत विद्यार्थ्यांना नोंदणी करून पुढील प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. मंगळवार (ता.२७) पासून एमबीबीएस, बीडीएस अभ्यासक्रमाचे प्राधान्‍यक्रम अर्ज (प्रेफरन्‍स फॉर्म) भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. (last date for registration for medical course admission )