Nashik Hunger Strike : स्मार्टरोडवर 2 तास वाहतूक कोंडी; पेसा उपोषणकर्त्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या

Nashik Hunger Strike : आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर पेसा उपोषणकर्त्ये आंदोलकांनी सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी अचानक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत ठिय्या आंदोलन केल्याने स्मार्ट रोडवर तब्बल दोन तास वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलीसांनी वेळीच धाव घेत वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली. मात्र यामुळे वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. (Traffic jam on Smart Road for 2 hours in front of collector office of pesa hunger strike)