By

Nashik Traffic Management : अखिल भारतीय जनजाती सुरक्षा मंचच्या वतीने विविध मागण्यांसंदर्भात रविवारी (ता.२९) सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आला आहे. (Nashik Traffic Management March by Janjati Mancha tomorrow Changes in traffic routes nashik)

अखिल भारतीय जनजाती सुरक्षा मंचतर्फे उद्या, रविवारी (ता.२९) सकाळी अकरा वाजता गोल्फ क्लब मैदान येथून मोर्चाला प्रारंभ होणार आहे.

त्र्यंबक नाका, जिल्हा परिषद रोड, खडकाळी सिग्नल, शालिमार, सारडा स्कुल, सांगली बँक सिग्नल, एमजी रोड, मेहेर सिग्नलवरून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येणार आहे.

मोर्चा मार्गावर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने शहर वाहतूक पोलीस शाखेतर्फे या मार्गांवरील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आल्याची अधिसूचना वाहतूक शाखेचे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव यांनी जारी केली आहे.

त्यानुसार वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याचे आवाहन वाहतूक पोलिस शाखेकडून करण्यात आली आहे. वाहतूक मार्गातील बदल मोर्चा संपेपर्यंत राहणार असून, हे निर्बंध पोलीस वाहने, अग्निशमन दलाची वाहने व रुग्णवाहिकांना लागू नसतील.

* प्रवेश बंद मार्ग

- गोल्फ क्लब मैदान, त्र्यंबक नाका, शालिमार, महात्मा गांधी रोड, मेहेर सिग्नल, सिबीएस या रस्त्यावर सर्वप्रकारच्या वाहनांना प्रवेशबंदी असेल.

* पर्यायी मार्ग

- सातपूरकडून येणारी वाहतूक भवानी सर्कलमार्गे सिबल फर्नीचर, चांडक सर्कल. तसेच, जलतरणमार्गे रामायण बंगला, टिळकवाडी सिग्नल, राणे डेअरीमार्गे मार्गस्थ

- मुंबई नाक्याकडून सीबीएसकडे येणारी वाहतूक गडकरी सिग्नल ते चांडक सर्कलमार्गे भवानी सर्कल, जुना सीटीबी सिग्नल, एचडीएफसी सिग्नल, कॅनडा कॉर्नरमार्गे मार्गस्थ

- द्वारका सिग्नलकडून शालिमारकडे येणारी वाहतूक सारडा सर्कल, गडकरी सिग्नल, चांडक सर्कलमार्गे भवानी सर्कलकडून मार्गस्थ

- पंचवटीकडून रविवारी कारंजा, शालिमारकडे येणारी वाहतूक मालेगाव स्टॅण्डकडून मखमलाबाद नाका, रामवाडीमार्गे चोपडा लॉन्सकडून मार्गस्थ.