Nashik Traffic Management : तिसऱ्या श्रावणी सोमवारमुळे मेळा बसस्थानक रस्ता वाहतुकीसाठी 2 दिवस बंद; करावा पर्यायी मार्गांचा अवलंब

Nashik Traffic Management : तिसऱ्या श्रावणी सोमवार निमित्ताने लाखोंच्या संख्येने भाविक नाशिक येथून त्र्यंबकेश्वरला ब्रह्मगिरी फेरीसाठी जातात. त्या पार्श्वभूमीवर मेळा बसस्थानक - मनसे कार्यालयाचा रस्ता परिवहन महामंडळाच्या बसेस (एसटी) वगळता सर्व वाहनांसाठी रविवारी दुपारपासून सोमवारी रात्रीपर्यंत बंद असणार आहे. (Mela bus station closed for road traffic for 2 days on third Shravani somvar)