Nashik Crime : स्कूल बसमधून विदेशी मद्याची वाहतूक; एक्साईजची महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडवर कारवाई

नाशिक : मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडवरील हॉटेल काका का ढाब्यासमोर स्कूल बसमधून अवैधरीत्या होणारी विदेशी मद्याची वाहतूक राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने रोखली आहे. कारवाईत स्कूल बससह मद्यसाठा असा अकरा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे यांना अवैधरीत्या विदेशी मदतीची वाहतूक केली जात असल्याची गोपनीय खबर मिळाली होती. (Transport of foreign liquor by school buses Excise action on highway service road )