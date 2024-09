Two suspects arrested by the anti-narcotics squad of the police in the ganja smuggling case. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik Crime News : गांजा तस्‍करी प्रकरणातील दोन संशयितांना पोलिसांनी ताब्‍यात घेतले आहे. या दोघांवर भंडारा पोलिस ठाणे (जि.भंडारा) येथे गुन्‍हा दाखल झालेला होता. पोलिसांनी २५ लाख ६ हजार ५०० रुपये किंमतीचा १६७ किलो गांजा जप्त केलेला होता. यानंतर दोघे परदेशात पसार होण्याच्‍या बेतात असतांना नाशिक पोलिसांच्‍या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने दोघांना अटक करत भंडारा पोलिसांकडे ताबा दिला आहे. (Two suspects arrested by anti narcotics squad) Loading content, please wait...