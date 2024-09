Nashik Accident News : येवला-मनमाड महामार्गावरील अपघातात सावरगावचे दोन तरूण ठार! हुंडाईचा चक्काचूर, कारला मागून धडक

Hyundai car smashed in an accident in Gorakhnagar Shivara. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









येवला : नगर - मनमाड महामार्गावर गोरखनगर शिवारात शुक्रवारी रात्री एक ते दोनच्या सुमारास झालेल्या अपघातात सावरगाव येथील दोन तरूण ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाला. अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने हुंडाई गाडी उडून ३० ते ४० फूट लांब जाऊन पडली, त्यामुळे गाडीचा पूर्ण चक्काचूर झाला आहे. (Two youths of Savargaon killed in accident)