Nashik Fraud Crime : मशिन विक्रीच्या बहाण्याने उद्योजकाला दीड कोटीला गंडा; सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल

Nashik Fraud Crime : गुजरातमधील संशयिताने मशिन्स विक्रीसाठी नाशिकमधील उद्योजकाकडून दीड कोटी रुपये घेतले. परंतु मशिन्स उपलब्ध करून न देता उद्योजकाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, संशयिताच्या बँकेतील एक कोटींची रक्कम गोठविली आहे. गुजरातमधील एचडीएन प्रोसिल प्रा. लि. कंपनीचा मालक हार्दिक पटेल असे संशयिताचे नाव आहे. (Under pretext of selling machine businessman was extorted to tune of 1 crores )