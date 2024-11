Nashik Vidhan Sabha Election: विधानसभेत महायुतीला 175 जागा मिळणार; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

Legislative Assembly will get 175 seats of Grand Alliance than Lok Sabha- esakal

सकाळ वृत्तसेवा









सातपूर : आरपीआयच्या मतांचा उपयोग महायुतीला झाला आहे. हरियानामध्ये लोकसभेला कमी जागा मिळाल्या. मात्र, विधानसभेत जास्त जागा आल्या. त्यामुळे आमचा आत्मविश्वास वाढला असून, महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यांवर लढणार आहोत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या लोकप्रिय योजनेमुळे विरोधकांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले जाणार आहे. १७५ पेक्षा जास्त जागा निवडून येणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा महायुतीचाच मुख्यमंत्री होणार आहे, असा दावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला. (Union Minister Ramdas Athawale informed in press conference that Grand Alliance will get 175 seats in Legislative Assembly )