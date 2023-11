By

चांदोरी : चांदोरी, सायखेडासह परिसरातील शेतकरी आठ महिन्यांत दुसऱ्यांदा अवकाळी पावसासह गारांच्या कचाट्यात सापडले आहेत. रविवारी (ता. २६) दुपारनंतर गारपिटीसह झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष व इतर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

एकरी ७ लाख रुपयाने जिल्ह्यातील द्राक्षबागांचे हजारो कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त बळीराजाला कुणी बळ देईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Nashik Unseasonal Rain Damage Farmers lose up to 7 lakh acre affected in Chandori area)

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे किमान ४ ते ७ लाख रुपयांपर्यंत एकरी नुकसान झाले आहे. उत्पादनासाठी केलेला खर्च वाया गेला असून, कृषी केंद्राची देणी तशीच आहेत.

पुढील वर्षी बाग कोणत्या पैशांवर तयार करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. अशा बिकट प्रसंगात शासनाने शेतकऱ्यांना विविध सवलती व कर्जमाफी देऊन आधार देण्याची गरज आहे.

जिल्हा बँकेतून कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी मिळेल तेथून कर्ज घेतले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज फिरवता येणार नाही. बँका व पतसंस्थांची देणी अंगावर आहेत. त्यामुळे उत्पादकांना कर्जमाफी द्यावी.

कृषी औषधांवर १२ ते २७ टक्के जीएसटी

द्राक्ष उत्पादकांना वातावरणानुसार विविध औषधे फवारावी लागतात. त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीमुळे त्यांच्या किंमतीत वाढ होते.

काही औषधांच्या छापील किमतीत व आकारल्या जाणाऱ्या किमतीत तफावत आढळून येते. याचा एकंदरित फटका द्राक्ष उत्पादकांना बसतो.

"वीजबिल माफी, औषधांच्या किंमतीवरील जीएसटी कमी करावा. जेणेकरून औषधांच्या किमती नियंत्रणात राहतील." -विलास टर्ले, द्राक्ष उत्पादक, चांदोरी

"शासनाने नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी. कोणत्याही प्रकारचे निकष न लावता सरसकट कर्जमाफी करावी."-दत्तात्रय पोटे, कोठुरे

"कृषी विभाग, स्थानिक ग्रामसेवकांना सोबत घेत जागेवर जात नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले आहेत."-हेमांगी पाटील, प्रांताधिकारी, निफाड