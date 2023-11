By

सटाणा : बागलाण तालुक्यात रविवारी (ता.२६) व सोमवारी (ता.२७) वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पाऊस व गारपिटीमुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना शासन स्तरावरून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी तालुक्यातील नुकसानीचे तात्काळ वस्तुनिष्ठ पंचनामे करावेत अशी सूचना आमदार दिलीप मंगळू बोरसे यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना केली आहे.

याबाबत आमदार बोरसे यांनी शर्मा यांना तालुक्यातील नुकसानीची माहिती देत शेतकऱ्यांना मदत देऊन दिलासा देणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. (Nashik Unseasonal Rain Damage Hail Panchnama should be objective Instructions of MLA Dilip Borse)

बागलाण तालुक्यात रविवारी (ता.२६) व सोमवारी (ता.२७) सलग दोन दिवस मुसळधार पर्जन्यवृष्टी झाली. वादळी वाऱ्यासोबतच काही भागात गारपिटही झाली.

या नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रामुख्याने अर्ली उत्पादन घेणाऱ्या द्राक्षबागा तसेच डाळिंब व अन्य फळबागा आणि टोमॅटो व भाजीपाला तसेच लाल कांदा, उन्हाळी कांदा रोपे, गहू, हरभरा, ऊस, भात व काढून ठेवलेल्या मका पिकाची मोठ्या प्रमाणात नासधूस झाली.

वादळी वारा व मुसळधार पावसामुळे क्षणार्धात शेतकऱ्यांच्या लाखो रुपयांच्या उत्पन्नाची माती झाली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून चालू वर्षी अत्यल्प पावसामुळे आधीच शेतकरी संकटात असताना या अस्मानी संकटाची भर पडली आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्व बाधित शेतकऱ्यांना शासन स्तरावरून दिलासा मिळण्यासाठी वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याबाबत महसूल विभागाला निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी आमदार बोरसे यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे केली.

या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांची अपरिमित हानी झाली असली तरी शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असून शेतकरी वर्गाला लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचेही आमदार बोरसे यांनी स्पष्ट केले.

पिकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांनाही तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी विमा कंपन्यांना निर्देश देण्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचेही आमदार बोरसे यांनी सांगितले.