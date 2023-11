By

नाशिक : सकाळपासून ढगाळ वातावरण झालेले असताना रविवारी (ता. २६) दुपारी दोनपासून शहर परिसरात पावसाला सुरवात झाली. अवघ्या काही मिनिटांच्‍या पावसाने शहरातील अनेक ठिकाणी, रस्‍त्‍यावर पाण्याचे तळे साचले होते.

सायंकाळपर्यंत १३.६ मिलिमीटर पावसाची नोंद घेण्यात आली आहे. दरम्‍यान, पावसामुळे वातावरणात काही प्रमाणात गारवा निर्माण झाला होता. (Nashik Unseasonal Rain Heavy rain in Nashik city roads in water 13.6 millimeters of rain recorded)

अवकाळी पावसाचा अंदाज हवामान खात्‍याने वर्तविला होता. ‘यॅलो अलर्ट’ दिलेला असताना वातावरणातील पाऱ्यातही सातत्‍याने वाढ सुरू होती. सकाळच्‍या वेळी ढगाळ वातावरणामुळे सूर्यकिरणांचा लपंडाव सुरू होता.

मात्र, दुपारी बारानंतर ढग दाटून आले. दोनच्‍या सुमारास जोरदार पावसाला सुरवात झाली. अवघ्या काही मिनिटांत शहरातील अनेक रस्‍त्‍यांवर पाणी साचले होते. मुंबई-आग्रा महामार्गावर दोन्‍ही बाजूंच्‍या सर्व्हिस रोडवर तसेच उड्डाणपुलावरही काही ठिकाणी पाणी साचले होते.

तसेच, शहरातील वर्दळीचे ठिकाण असलेल्‍या मुंबई नाका, सारडा सर्कल, द्वारका या सर्कलच्‍या सभोवतालीही मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्‍याचे पाहायला मिळाले. त्‍यामुळे पाण्यातून मार्ग शोधताना वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती.

दरम्‍यान, गेल्‍या काही दिवसांपासून सातत्‍याने ढगाळ वातावरण राहत असल्‍याने पाऱ्यात वाढ झाली होती.

रविवारी झालेल्‍या पावसामुळे वातावरणात काही प्रमाणात गारवा निर्माण झाला होता. रविवारी नाशिकचे किमान तापमान २०.४ अंश सेल्सियस, तर कमाल तापमान २८ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले.

बत्ती गुल, नागरिकांची तारांबळ

अचानक झालेल्‍या पा वसामुळे शहरातील अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला होता. यापैकी काही ठिकाणी सायंकाळी वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला.

मात्र, काही भाग उशिरापर्यंत अंधारात दाटलेला होता. पावसाच्‍या हजेरीमुळे नाशिककरांची तारांबळही पाहायला मिळाली.

पुढील दोन दिवस पावसाची शक्‍यता कायम

येत्‍या दोन दिवसांत ढगाळ वातावरण व काही ठिकाणी पावसाचा अंदाज हवामान खात्‍याने वर्तविला. यानंतर मात्र आकाश निरभ्र राहाण्याची शक्‍यता आहे.

त्‍यामुळे येत्‍या काही दिवसांत वातावरणात थंडी पुन्‍हा परतणार असल्‍याचेही संकेत हवामान खात्‍याने दिले.