Nashik : प्रवेशप्रक्रियेला मुदतवाढ द्या; वैद्य यांची मागणी, वंचित विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती

नाशिक : वेगवेगळ्या कारणांनी अद्यापही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित असून, त्‍यांच्‍या करिअरचे नुकसान होऊ शकते. त्‍यामुळे अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनासह इतर प्रवेशप्रक्रियेला मुदतवाढ देत शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्‍या व्‍यवस्‍थापन परिषदेचे सदस्‍य सागर वैद्य यांनी केली आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. (Vaidya demand to extend admission process fear of loss of underprivileged students