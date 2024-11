नाशिक : नाशिक मध्य मतदारसंघातील शिवसेना (उबाठा) व महाविकास आघाडीचे उमेदवार वसंत गिते यांनी नाशिकच्या सर्वांगिण विकासासाठी वचनांची पंचसूत्री जाहीर केली आहे. ड्रगमुक्त अन भयमुक्त नाशिक, बेरोजगारीत गुरफटलेल्या युवकांच्या स्वप्नांना बळ, वाहतुकीच्या चक्रव्यूहातून सुटका व गोदामाईचा शाश्वत विकास या पंचसूत्रीवर आपण आगामी काळात काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्‍ट केले. (vasant gite Guaranteed to work for fear drug free and unemployed )