Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : ना हरकत दाखल्यातून समोर आले इच्छुक! महापालिकेकडून 52 जणांनी घेतले दाखले

Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : निवडणुकीसाठी उमेदवारी करताना सरकारी कागदपत्रांची आवशक्यता असते. त्यात महापालिकेची कुठल्याही विभागाची थकबाकी नसावी. या संदर्भात ना हरकत दाखला प्राप्त करून घ्यावा लागतो. महापालिकेकडे प्राप्त अर्जांपैकी ५२ ना हरकत दाखले देण्यात आले.

त्यातून चोरी-छुपे तयारी करत असलेल्या इच्छुकांची नावे समोर आली आहेत. काहींनी उमेदवारी अर्ज उडाल्यास तयारीचा भाग म्हणून कुटुंबीयांच्या नावानेदेखील दाखले तयार करून ठेवले आहेत. (Aspirants come out from No Objection)