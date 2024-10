Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : विकासाऐवजी व्यक्ती केंद्रित निवडणुकीकडे कल

Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : मागील पाच वर्षात राज्याच्या राजकारणाची खिचडी झाल्याने व्यक्ती केंद्रित निवडणूक झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघात विकासाचे मुद्दे दुसऱ्या तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले असून गट-तट, व्यक्तीकेंद्रितकडे निवडणूक झुकल्याचे दिसून येत आहे. (Tends towards people centric elections instead of development)