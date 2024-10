Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : 2 दिवसांत 321 इच्छुकांनी नेले 618 अर्ज; 4 दिवस शिल्लक असल्याने उमेदवारांची धावपळ

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे चार दिवस शिल्लक असताना जागावाटपाचा तिढा पुरेसा सुटलेला नाही. उमेदवारांच्या जिवाची घालमेल सुरू असताना दोन दिवसांत जिल्ह्यातील देवळाली व येवला वगळता उर्वरित १३ मतदारसंघांत ३२१ इच्छुकांनी तब्बल ६१८ अर्ज नेले आहेत. यापैकी आजपर्यंत फक्त सहा अर्ज दाखल आहेत. (618 applications taken by 321 aspirants in 2 days )