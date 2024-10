नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांना ४० लाखांच्या आत खर्च दाखवावा लागणार असल्याने फारच काटकसर करावी लागेल. यासाठी निवडणूक शाखेने खर्चाचे दरपत्रक निश्‍चित केले आहे. कार्यकर्त्यांच्या आवडीचा वडापाव १२ रुपयांना, तर भजी १५ रुपये, जेवणाची व्हेज थाळी १५० रुपयांना आणि चिकन बिर्याणी १७० रुपयांना दिली. त्यामुळे संपूर्ण व्हेज थाळीपेक्षा बिर्याणी महाग झाली आहे. (Vidhan Sabha Election Branch has fixed schedule of expenses of candidates )