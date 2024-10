Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : महामंडळाच्या नियुक्तीवरून नाराजीनाट्य; भाजप, राष्ट्रवादीमध्ये धुसफूस

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने घाईघाईने २७ महामंडळे व विविध समित्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडीत भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना समाविष्ट करून न घेतल्याने महायुतीत नाराजी पसरली आहे. महायुतीचे घटक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी व भाजपच्या कार्यकर्त्यांना का डावलण्यात आले, यावरून आता घमासान सुरू झाल्याचे समजते. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मंगळवारी (ता. १५) लागू झाली. (Displeasure over appointment of Corporation BJP and NCP at loggerheads )