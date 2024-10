Nashik Central Vidhan Sabha Election 2024 : डॉ. हेमलता पाटील यांचा बंडाचा झेंडा; ‘नाशिक मध्य’मधून उमेदवारी करण्याची घोषणा

नाशिक : विधानसभेचा नाशिक मध्य मतदारसंघ महाविकास आघाडीत शिवसेनेकडे गेल्याने काँग्रेसमध्ये नाराजीचे फटाके फुटू लागले आहेत. काँग्रेसकडून इच्छुक असलेल्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी या मतदारसंघातून उमेदवारी करणारच, असा पवित्रा घेतल्याने ‘नाशिक मध्य’मध्ये महाविकास आघाडीत बंडाचे निशाण फडकले आहे. विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवार जाहीर होत असताना महायुती व महाविकास आघाडीला बंडाचा सामना करावा लागत आहे. (Dr Hemlata Patil announcement of candidacy from Nashik central flag of rebellion)