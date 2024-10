नाशिक : जिल्ह्यातील पंधरा विधानसभा मतदारसंघांत महाविकास आघाडीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला जवळपास निश्‍चित झाला असून, पंधरापैकी सहा जागा शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळणार असल्याचे निश्‍चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यापाठोपाठ काँग्रेस तीन, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट चार, तर दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात मदतीची परतफेड म्हणून ‘माकप’ला एक जागा निश्‍चित करण्यात आल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. ( Maha Vikas Aghadi rift of Nashik Madhya has not been resolved )