Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : ‘देवळा-चांदवड’मधून निवडणूक लढणार नाही : आमदार डॉ. राहुल आहेर

In the press conference on Thursday, MLA Dr. Rahul laughs, neighbor Keda laughs. esakal

चांदवड : चांदवड देवळा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी विधानसभा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. १७) येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. उमेदवारी न करण्याचा निर्णय घेत डॉ. आहेर यांनी धक्का दिला आहे. पक्षाने आपल्याऐवजी नाफेडचे संचालक केदा आहेर यांना उमेदवारी द्यावी, अशी शिफारस आपण केल्याची माहितीही आमदार आहेर यांनी दिली. (MLA Dr Rahul laughs Will not contest election from Deola Chandwad )