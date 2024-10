नाशिक : नाशिक मध्य मतदारसंघात भाजपतर्फे इच्‍छुकांची दिलजमाई करत बंडखोरी टाळण्यात यश मिळविले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली आहे. अधिकृत उमेदवार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे वसंत गिते यांनी अर्ज दाखल केला असताना मतदारसंघासाठी आग्रही काँग्रेसतर्फे डॉ. हेमलता पाटील, हनीफ बशीर यांनीदेखील अर्ज भरले. दरम्‍यान, प्रमुख प्रतिस्‍पर्धी फरांदे-गिते यांच्‍यातर्फे आरोप-प्रत्‍यारोपाचे तीक्ष्ण वार झाले. (stabs of accusations and counter accusations in farande and geete )