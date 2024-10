Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : पश्चिममध्ये आता उमेदवार बदल हवाच; भाजपमधील इच्छुकांनी बांधली मोट

From left Dilip Bhamre, Vikram Nagre, Dhananjay Bele, Shashikant Jadhav, Laxman Savji, Dinkar Patil, Jagan Patil, Mukesh Shahane and others who are aspirants in West assembly constituencies. esakal

नाशिक : विधानसभेची निवडणूक जवळ येत असताना इच्छुकांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत, त्याचाच प्रत्यय गुरुवारी (ता.१७) पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात आला. भाजपकडून या मतदार संघातील इच्छुकांनी मोट बांधत उमेदवार बदलण्याची एकमुखी मागणी केली. यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठींकडे एकत्रित जाऊन व्यथा मांडणार असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीला उपस्थित असलेल्यांपैकी काहींनी संयमाची भूमिका घेतली तर अनेकांनी आक्रमक भूमिका घेतली.