Nashik Crime : खेड भैरव येथील गावठी हातभट्टी उद्ध्वस्त; दीड लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

घोटी : तालुक्यातील देवाचीवाडी (खेड भैरव) येथे घोटी पोलिसांनी गावठी हातभट्टीवर छापा टाकून एक लाख ४६ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट केला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, उपविभागीय अधिकारी हरीश खेडकर यांच्या सूचनेनुसार घोटी पोलिसांनी बुधवारी (ता. १६) पहाटेच्या दरम्यान गावठी हातभट्टीवर छापा टाकला. पोलिस आल्याचे समजताच संशयित फरारी झाले. (Village of Khed Bhairav ​​was destroyed and goods worth one lakh were seized )